Spahn verteidigt Maßnahmen bei Schlachthöfen gegen Kritik Rumäniens

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts der Sorgen Rumäniens um Covid-19-Vorfälle in deutschen Schlachtereien Konsequenzen angekündigt. Die Betriebe hätten genug Zeit gehabt, diese Dinge zu regeln, sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. "Sie haben sie nicht geregelt, jetzt werden wir sie gesetzlich regeln." Die große Koalition plant dazu ein Verbot von Werkarbeitsverträgen. Dieses soll allerdings erst ab Anfang 2021 in Kraft treten.

Der rumänische Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu, hatte zuvor mit Blick auf den Corona-Ausbruch bei der Unternehmensgruppe Tönnies im Kreis Gütersloh erklärt: "Die Hälfte der Mitarbeiter des Unternehmens sind rumänische Staatsangehörige." Sein Land erwarte, dass die Bundesregierung die gesetzliche Vorhaben zur besseren Regulierung der Branche umsetze, sagte der Botschafter den Funke-Zeitungen. Notwendig sei "aber auch die Intensivierung der Kontrollen" durch die zuständigen Behörden vor Ort.

Spahn verteidigte vor diesem Hintergrund auch den erneuten lokalen Shutdown in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen als konsequent. "Es ist zum Schutz der Bürger in den beiden Landkreisen, aber auch zum Schutz aller im Bundesgebiet", sagte der Gesundheitsminister dem ARD-Morgenmagazin weiter. "Denn wir haben gesehen, dass aus einem lokalen Geschehen schnell ein bundesweites werden kann." Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden im Zusammenhang mit dem Tönnies-Betrieb mehr als eintausend Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 04:28 ET (08:28 GMT)