Spahn will Import von Corona-Mutationen durch strenge Einreiseregeln bremsen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Import der gefährlichen Corona-Mutationen nach Deutschland durch strikte Einreiseregeln bremsen. Am Montag verschickte sein Ressort nach Informationen des Spiegel den Entwurf einer neuen Rechtsverordnung zur Abstimmung an die anderen Ministerien.

Die "Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren", die ab dem 14. Januar gelten soll, sieht eine generelle Testpflicht vor Abflug für alle Reisenden aus Ländern vor, in denen die beiden Mutationen bereits grassieren.

Die Regeln sollen laut Spiegel aber auch für Staaten gelten, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 200 liegt. Die Reisenden müssen vor Einreise einen Corona-Test machen, der bei Ankunft in Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein darf. Von der Verordnung sind vor allem Reisende aus Großbritannien, Irland und Südafrika betroffen, da in diesen Ländern neue und stärker ansteckende Mutationen des Coronavirus grassieren. Das Ministerium konnte nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreicht werden.

January 12, 2021 03:15 ET (08:15 GMT)