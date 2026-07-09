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Spahn wirbt für Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat für geplante Reformen der schwarz-roten Koalition geworben, die teils auch Einschnitte vorsehen. "Unser Ziel ist Aufschwung, Zuversicht, Wohlstand und Beschäftigung für alle", sagte der CDU-Politiker im Bundestag. "Wir wollen, dass der Kuchen für alle wieder größer wird und nicht die Stücke kleiner." Damit gehe es jetzt voran, nachdem auch in der Koalition zunächst Vertrauen wachsen musste.

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Spahn sagte, die zwanziger Jahre seien ein Jahrzehnt der Anstrengung, der Veränderung und zum Teil auch des Verlustes. Doch es seien jetzt die Tage, in denen sich entscheide, ob die dreißiger Jahre ein Jahrzehnt des Aufschwungs und der Zuversicht werden könnten. "Diese Koalition will alles dafür tun."/sam/DP/mis

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