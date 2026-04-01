DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +5,2%Nas24.574 +1,3%Bitcoin67.457 +3,8%Euro1,1709 -0,3%Öl102,0 +3,0%Gold4.731 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- US-Börsen höher -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten Citi-Analyse: So kann das Zusammenspiel von Bitcoin und Gold das Portfolio boosten
LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart LOréal-Aktie gewinnt: Kosmetikriese überrascht mit starkem Jahresstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spahn: Wirtschaftswachstum 'Schicksalsfrage der Koalition'

22.04.26 20:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn hat es als "Schicksalsfrage der Koalition" bezeichnet, dass es in Deutschland wieder ein spürbares Wirtschaftswachstum gibt. Solange die Koalition es nicht schaffe, wieder Wachstum zu schaffen, werde es kein Vertrauen geben. Das sei die Frage, an der alles hänge, sagte der CDU-Politiker. Er äußerte sich bei einer Veranstaltung des Handelsverbands (HDE) Deutschland und des Deutschen Städtetags.

Mit Blick auf strukturelle Reformen sagte Spahn, wenn die schwarz-rote Koalition das in den nächsten Wochen und Monaten nicht hinbekomme, dann werde es schwer.

Die Bundesregierung hatte wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit Preissprüngen bei Öl und Gas ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent.

Die Bundesregierung hat grundlegende Reformen bei Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt mit dem Ziel, dass die Beiträge nicht aus dem Ruder laufen. Das könnte innerhalb der schwarz-roten Koalition noch zu Konflikten führen - wie auch die Gegenfinanzierung von Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Im Bundeshaushalt müssen Milliardenlücken geschlossen werden. In der kommenden Woche soll das Kabinett Eckwerte des Haushalts 2027 beschließen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mahnte tiefgreifende Strukturreformen an, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. Sie nannte die im internationalen Vergleich viel zu hohe Steuer- und Abgabenlast, außerdem müssten die Energiekosten gesenkt und Bürokratie abgebaut werden.

HDE-Präsident Alexander von Preen sagte, der stationäre Handel erlebe seit Jahren eine Stagnation. Der Regierung fehle es an Mut und Führungsstärke für grundlegende Reformen./hoe/DP/he