Spanien: Arbeitslosigkeit steigt überraschend

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres trotz eines robusten Konjunkturaufschwungs gestiegen. Im ersten Quartal habe die Arbeitslosenquote bei 16,74 Prozent gelegen, teilte das nationale Statistikamt am Donnerstag in Madrid mit. Im vierten Quartal 2017 lag die Quote bei 16,55 Prozent. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für die Monaten Januar bis März mit einem Rückgang gerechnet und eine Quote von 16,45 Prozent erwartet.

Die Zahl der Arbeitslosen bezifferte das Statistikamt auf 3,8 Millionen. Im Jahresvergleich sei dies ein Rückgang um etwa zehn Prozent, hieß es weiter. Außerdem meldete die Behörde für das erste Quartal einen Anstieg der Beschäftigten um 2,36 Prozent im Jahresvergleich auf 18,87 Millionen.

Seit dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise im Jahr 2013 und einer schweren Rezession geht die Arbeitslosigkeit in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone tendenziell zurück. In der schlimmsten Phase der Krise hatte die Arbeitslosenquote in Spanien zeitweise über 25 Prozent gelegen./jkr/jsl/jha/