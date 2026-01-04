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Spanien bestätigt Sperrung des Luftraums für US-Flüge im Iran-Krieg

30.03.26 15:02 Uhr

Von Drew Hinshaw

DOW JONES--Spaniens Verteidigungsministerin hat bestätigt, dass ihre Regierung den Luftraum für US-Militärflüge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gesperrt habe. Dies gelte bereits seit den ersten Tagen des Konflikts. "Vom ersten Moment an wurde der amerikanischen Armee und dem amerikanischen Militär klar vermittelt, dass sie nicht befugt waren, ihre Stützpunkte oder natürlich den spanischen Luftraum für Aktionen im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran zu nutzen", sagte Margarita Robles laut dem staatlichen Sender RTVE.

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Dieser Schritt ist bereits seit Wochen in Kraft. Er wurde jedoch erst am Montag bestätigt. Dies verschärft einen diplomatischen Konflikt zwischen den USA und Spanien. Das Land ist zum lautstärksten Gegner eines Krieges in Europa geworden, der auf dem Kontinent weithin unpopulär ist.

Ministerpräsident Pedro Sanchez hat Drohungen von Trump abgetan, den gesamten US-Handel mit Spanien einzustellen. Stattdessen hat er engere Beziehungen zu führenden Demokraten aufgebaut. Er traf sich mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Zudem lud er die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez für nächsten Monat zu einem Gipfel in Barcelona ein.

Bislang haben die USA die Drohungen Trumps nach Angaben seiner Regierung nicht wahrgemacht. Spanien treibt weiterhin zu den gleichen Bedingungen Handel mit den USA wie seine europäischen Nachbarn. Das Land ist zu einem aufmerksam beobachteten Testfall geworden. Es zeigt sich, wie lautstark europäische Staats- und Regierungschefs den Krieg ablehnen können, ohne Vergeltungsmaßnahmen aus Washington zu erleiden.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)