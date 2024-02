Spanien: Industrie produziert im Dezember weniger - Rückgang auch im Gesamtjahr

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Industrie hat gegen Jahresende etwas an Schwung verloren. Von November auf Dezember ging die Gesamtherstellung um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid bekannt gab. Im Vormonat war die Herstellung noch deutlich um 1,1 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Herstellung am Ende des Jahres um bereinigt 0,2 Prozent zurück.

Die Jahresbilanz der Industrie fällt schwach aus: Im Gesamtjahr 2023 lag die Produktion 0,8 Prozent unter dem Niveau von 2022./bgf/jkr/stk