Spanien: Inflation auf höchstem Stand seit 13 Jahren

Heute im Fokus

DAX erholt sich weiter -- Asiens Märkte schließen uneins -- Südzucker verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr -- Lufthansa: Milliardenlasten bei Umsetzung von EU-Klimaplänen -- Zalando im Fokus

Nordex steigert Auftragseingang um fast die Hälfte. US-Notenbank peilt Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr an. Erste Betriebsratswahl bei CureVac. Sprinter ohne Chips: Mercedes-Benz lagert Pick-ups an Messe zwischen. Hannover Rück will Regeldividende künftig mindestens stabil halten. Delivery Hero verstärkt sich in Mittelamerika mit Übernahme von Hugo. TSMC rechnet auch 2022 mit Kapazitätsengpässen.