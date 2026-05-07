DAX24.662 ±-0,0%Est506.211 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.794 +0,9%Euro1,1402 +0,2%Öl72,40 -0,9%Gold4.033 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen? Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen?
Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spanien: Inflation bleibt im Juni auf hohen Niveau stabil

29.06.26 11:49 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien ist im Juni auf hohem Niveau stabil geblieben. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legte im Juni im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent gerechnet.

Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation zuletzt nach oben getrieben. So hatte im Februar die Rate noch 2,5 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die spanischen Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Dies war so erwartet worden. Im Mai waren sie noch um 0,1 Prozent gestiegen.

Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig 2 Prozent anstrebt. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht. Im Mai hatte die Rate für die Eurozone bei 3,2 Prozent gelegen./jsl/la/stk