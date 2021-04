Spanien: Inflation legt wie erwartet stark zu

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Inflation deutlich gestiegen. Die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten im März im Jahresvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung.

Im Februar hatte die Inflationsrate noch knapp im negativen Bereich gelegen. Ein starker Anstieg zeigte sich auch im Monatsvergleich. In dieser Betrachtung legten die Verbraucherpreise im März um 1,9 Prozent zu. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt./jkr/bgf/jha/