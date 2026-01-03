DAX25.304 +0,1%Est506.158 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,2%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Spanien: Inflation legte überraschend etwas zu

27.02.26 09:28 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Februar überraschend etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen weiteren Rückgang der Jahresrate auf 2,3 Prozent erwartet nach 2,4 Prozent im Januar.

Die spanische Inflation hatte sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich abgeschwächt, nachdem sie im November noch bei 3,2 Prozent gelegen hatte. Mit dem Anstieg im Februar entfernte sich die Teuerung wieder etwas von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für Februar einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Im Januar waren die Preise in dieser Betrachtung noch gefallen./jkr/mis