Spanien: Inflation nimmt Fahrt auf

MADRID (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Spanien sind im März stärker gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sie sich nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Damit lag die Rate 0,2 Prozentpunkte höher als im Februar. Im Monatsvergleich stieg der HVPI im März um 1,4 Prozent. Das war ein deutlicher Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zu Februar. Analysten hatten im Mittel jeweils noch etwas höhere Werte erwartet./elm/mis