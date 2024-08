Spanien: Inflation schwächt sich weiter ab

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat weiter nachgelassen. Im August stiegen die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 2,5 Prozent gerechnet - nach 2,9 Prozent im Juli und 3,6 Prozent im Juni.

Im Monatsvergleich blieben die Preise den Angaben zufolge stabil. Hier hatten Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Spaniens Inflationsdaten und die am frühen Donnerstagnachmittag anstehenden Daten aus Deutschland liefern Hinweise auf die Preisentwicklung in der Eurozone insgesamt.

Angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks sowie Sorgen in puncto einer Wirtschaftsschwäche vor allem Deutschlands rechnen Volkswirte mit einer weiteren Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank im September.