Spanien: Inflation stabil bei 0,2 Prozent

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im Oktober nicht verändert. Wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte, betrug die nach europäischen Standards berechnete Teuerung (HVPI) auf Jahressicht wie im Vormonat 0,2 Prozent. Analysten hatten im Mittel eine leichte Abschwächung auf 0,1 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent.

Die Inflationsrate liegt weiterhin klar unter dem Zielwert von knapp zwei Prozent, den die Europäische Zentralbank (EZB) für die 19 Euroländer insgesamt anstrebt. Weil diese Rate chronisch verfehlt wird, hat die EZB ihre Geldpolitik massiv gelockert, zuletzt im September. Sie hofft, damit Konjunktur und Inflation anschieben zu können./bgf/nas