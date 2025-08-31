DAX23.902 -0,6%ESt505.359 -0,7%Top 10 Crypto15,46 -2,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.917 -2,5%Euro1,1680 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.410 -0,2%
Spanien: Inflation verharrt überraschend auf 2,7 Prozent

29.08.25 09:28 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im August überraschend nicht verändert. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Vormonat hatte die Jahresrate auf diesem Niveau gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 2,8 Prozent gerechnet.

Die Inflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bleibt unverändert über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent. Im Monatsvergleich meldete INE für August keine Veränderung bei den Verbraucherpreisen. Hier hatten Volkswirten einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Gestützt wurde die Teuerung erneut durch einen Anstieg der Preise für Kraftstoffe. Dagegen habe die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln die Inflation gedämpft, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Außerdem hätten die Kosten für Strom die Inflation gebremst. Hier sei der Preisanstieg im August schwächer gewesen als vor einem Jahr./jkr/stk