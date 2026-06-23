DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.473 -2,9%Euro1,1355 -0,3%Öl73,18 -5,0%Gold3.994 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 € WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 €
Bitcoin gerät weiter unter Druck: Kurs fällt auf 59.000 Dollar - Privatanleger verlieren Interesse Bitcoin gerät weiter unter Druck: Kurs fällt auf 59.000 Dollar - Privatanleger verlieren Interesse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spanien misst heißeste Juni-Tage seit mehr als 70 Jahren

24.06.26 20:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,32 EUR 0,09 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MADRID (dpa-AFX) - Spanien hat während der ersten großen Hitzewelle des Jahres die heißesten Juni-Tage seit Beginn vergleichbarer Messungen 1950 registriert. Montag und Dienstag seien mit Durchschnittswerten über 28 Grad um rund sieben Grad wärmer als alle anderen Juni-Tage der vergangenen Jahrzehnte gewesen, teilte der Sprecher der nationalen Wetterbehörde Aemet, José Ángel Núñez, mit, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten.

Auf Mallorca 25,6 Grad als Tiefsttemperatur

Die Hitzewelle hatte in Spanien am vergangenen Sonntag begonnen und erfasste dann auch Frankreich, Deutschland und andere Länder Westeuropas. Auch auf der bei Deutschen beliebten Urlaubsinsel Mallorca war es ungewöhnlich heiß. Am frühen Sonntagmorgen wurden dort 25,6 Grad gemessen, die höchste Temperatur für diese Tageszeit seit 1978.

Vor allem im Norden des Landes aber, wo es normalerweise nicht ganz so heiß ist wie etwa im südlich gelegenen Andalusien, wurden zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen.

Hitzerekord in Kantabrien

So wurden in dem Dorf Tama in Kantabrien am Dienstag 43,7 Grad gemessen, die höchste jemals in der autonomen Region registrierte Temperatur. Da die Menschen im Norden nicht so sehr an Hitze gewöhnt sind, wurde vor allem dort die höchste Warnstufe Rot ausgerufen, was extreme Gefahr für die Gesundheit bedeutet. Der menschengemachte Klimawandel verschärft die derzeitige Hitzewelle in Teilen Westeuropas Fachleuten zufolge deutlich.

In insgesamt landesweit 28 spanischen Provinzen wurden während dieser Hitzewelle Temperaturen von mindestens 40 Grad Celsius erreicht, die meisten davon am Dienstag. Die vorläufigen absoluten Höchsttemperaturen des Jahres gab es am Montag mit 45,1 Grad in den Orten Andújar und Montoro in Andalusien./ro/DP/stw

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.06.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen