Spanien schickt Kampfjets wegen Ukraine-Krise nach Bulgarien

SOFIA (dpa-AFX) - Angesichts der zunehmenden Spannungen wegen des russischen Truppenaufmarsches an den Grenzen zur Ukraine hat Nato-Mitglied Spanien am Freitag vier Kampfflugzeuge nach Bulgarien verlegt. 130 Soldaten als Bodenpersonal seien schon in den vergangenen Tagen auf der Luftwaffenbasis Graf Ignatiewo des Nato-Mitglieds Bulgarien eingetroffen, teilte die spanische Luftwaffe mit. Die Maschinen vom Typ Eurofighter sollen bis Ende März vor allem die Luftraumüberwachung über dem Schwarzen Meer verstärken und russische Flugzeuge abfangen, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Danach würden die vier Kampfjets ins Baltikum verlegt.

Die Unterstützung anderer Nato-Mitgliedstaaten für Bulgarien ist notwendig, weil das einstige Ostblockland zwar seit Ende 2004 der Allianz angehört, aber noch immer mit Kampfjets MIG-29 sowjetischer Bauart ausgerüstet ist. Bis Ende 2024 soll Bulgarien acht US-Kampfjets des Typs F-16 erhalten.

Neben den jetzt entsandten Flugzeugen hat Spanien wegen der Krise auch schon zwei Minensucher und die Fregatte "Blas de Lezo" mit insgesamt 423 Besatzungsmitgliedern ins Schwarze Meer verlegt./ro/DP/eas