DAX22.443 -1,7%Est505.519 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -1,4%Nas21.835 -1,2%Bitcoin60.565 +0,3%Euro1,1544 -0,3%Öl109,4 +1,7%Gold4.559 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX sackt ab -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Eurokurs gibt vor dem Wochenende zum US-Dollar leicht nach Eurokurs gibt vor dem Wochenende zum US-Dollar leicht nach
Firefly Aerospace: Warum diese Space-Aktie ein Multi-Bagger-Kandidat ist! Firefly Aerospace: Warum diese Space-Aktie ein Multi-Bagger-Kandidat ist!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spanien senkt Steuern auf Sprit, Strom und Gas

20.03.26 15:48 Uhr

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens linke Koalitionsregierung hat sich auf ein Entlastungspaket im Umfang von fünf Milliarden Euro geeinigt, um die Folgen des Iran-Kriegs zu mindern. Wichtigste Maßnahme ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin, Diesel, Erdgas und Strom von 21 auf 10 Prozent. Zudem kündigte Regierungschef Pedro Sánchez eine Beihilfe von 20 Cent je Liter Treibstoff für Fuhrunternehmer, Bauern und Fischer an. Insgesamt seien 80 Einzelmaßnahmen unter anderem auch bei Mieten vorgesehen.

Wer­bung

Benzin und Diesel sind zwar auch in Spanien seit Kriegsbeginn deutlich teurer geworden, liegen aber unter dem Preisniveau Deutschlands. Normalbenzin kostete am Freitag im Durchschnitt 1,71 Euro und Diesel 1,84 Euro je Liter.

Die Entlastungsmaßnahmen der Minderheitsregierung wurden in zwei Dekrete aufgeteilt, die mit ihrer Veröffentlichung am Samstag im Amtsblatt in Kraft treten, aber noch der Zustimmung des Parlaments bedürfen. Bei dem Dekret mit Steuerentlastungen galt das als wahrscheinlich.

Das zweite Dekret, das unter anderem die vom linksalternativen Koalitionspartner Sumar durchgesetzte Verlängerung auslaufender Zeitmietverträge für einkommensschwache Familien sowie den Schutz vor Kündigung bei offenen Strom- oder Gasrechnungen vorsieht, könnte jedoch am Widerstand der konservativen und rechtspopulistischen Opposition scheitern./ro/DP/stk