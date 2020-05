Spanien: Verbraucherpreise fallen im Mai deutlich

MADRID (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Spanien sind im Mai deutlich gefallen. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte, lag das nach europäischem Standard berechnete Preisniveau (HVPI) 0,9 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem solchen Rückgang gerechnet. Gegenüber dem Vormonat blieb das Preisniveau stabil.

Deutliche Rückgänge verzeichnete das INE bei den Benzinpreisen. Dies dürfte eine Folge des Preiseinbruchs am Rohölmarkt und der wegen der Corona-Krise schwachen Nachfrage nach Kraftstoffen sein. Teils deutliche Preisanstiege waren dagegen bei einigen Lebensmitteln zu verzeichnen, die in der Krise stark nachgefragt werden.

/bgf/la/fba