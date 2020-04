Spanien will strikte Beschränkungen ab zweiter Mai-Hälfte lockern

GO



Heute im Fokus

DAX im Plus -- TRATON mit Gewinneinbruch wegen Corona-Krise -- BioNTech: Grünes Licht für erste Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland -- TeamViewer, Netflix, Snap, Talanx, Hannover Rück im Fokus

Ölpreisverfall hält an. Pfeiffer Vacuum meldet Gewinneinbruch. USA: Einigung auf Konjunkturpaket. Siemens Gamesa streicht Jahresziele. Texas Instruments überrascht beim Umsatz. JPMorgan, Goldman, Deutsche Bank & Co.: Vorwurf der Manipulation am Markt für Firmenbonds. United Airlines vollzieht milliardenschwere Kapitalerhöhung.