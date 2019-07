Spaniens Aufschwung verliert überraschend stark an Fahrt

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Wirtschaft hat im Frühjahr stärker als erwartet an Fahrt verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zu Beginn des Jahres war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,7 Prozent gewachsen.

Analysten hatten zwar ein Abflauen der spanischen Wirtschaftskraft erwartet. Sie hatte aber für die Monate April bis Juni im Mittel mit einem etwas stärkeren Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich stieg das BIP im zweiten Quartal wie erwartet um 2,3 Prozent./jkr/zb