Spaniens Rechtspopulisten regieren erstmals auf Landesebene mit

MADRID/VALLADOLID (dpa-AFX) - Die rechtspopulistische Vox-Partei wird in Spanien erstmals in einer Landesregierung mitregieren. Der Vorsitzende der konservativen Volkspartei PP in der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León, Alfonso Fernández Mañueco, teilte am Donnerstag mit, seine Partei habe sich mit Vox über die Bildung der Regionalregierung geeinigt. Eine parteiübergreifende Vereinbarung, nicht mit den Rechtsaußen zusammenzuarbeiten, gibt es in Spanien nicht. Schon bisher ließ sich die PP wiederholt auf Landesebene von Vox-Abgeordneten unterstützen.

Vox hatte bei der Regionalwahl am 13. Februar einen großen Wahlerfolg erzielt. Sie verbesserte sich im Vergleich zur vorangegangenen Wahl im Mai 2019 von 5,5 auf 17,6 Prozent. Die Zahl ihrer Sitze erhöhte sich von einem auf 13. Die PP war zwar wieder stärkste Kraft geworden, holte aber nur 31 von 81 Sitzen des Regionalparlaments in Valladolid. Eine große Koalition mit den in Madrid regierenden Sozialisten war wegen der meist sehr aggressiven und bisweilen persönlich verletzenden Art der Auseinandersetzung zwischen den beiden größten Parteien unmöglich.

Die linke Regierung in Madrid unter Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die PP vor einer Zusammenarbeit mit der extremen Rechten gewarnt. Es sei "gefährlich", sich "in die Arme von Vox zu werfen", hatte die stellvertretende Regierungschefin Teresa Ribera direkt nach der Wahl gesagt./ro/DP/jha