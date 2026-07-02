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Spaniens Wetterdienst warnt vor neuer Hitzewelle

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MADRID (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach der letzten Hitzewelle steuert Spanien schon wieder auf Temperaturen von mehr als 40 Grad zu. Spätestens ab Sonntag werde es im Südwesten des Landes, aber auch im Norden und Nordosten richtig heiß, warnte der nationale Wetterdienst Aemet.

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Die Hitzewelle in Spanien Ende Juni hatte sich anschließend über Frankreich mit Rekordtemperaturen auch bis nach Deutschland ausgebreitet. Nach Einschätzung des Regionaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, sind Hitzewellen längst keine "einmaligen Extremereignisse" mehr, sondern wiederkehrende Krisen. "Sie treten häufiger auf, werden intensiver und dauern länger", sagte er laut einer Mitteilung vom Dienstag.

In Spanien heizt sich die Luft immer wieder besonders in Flusstälern Andalusiens und der Extremadura im Südwesten sowie entlang des Ebro-Flusses in der Region Aragón im Nordosten des Landes auf. Hier wurden für Sonntag jeweils Höchsttemperaturen von 41 bis 42 Grad erwartet. Aber auch im sonst eher kühlen Galicien im äußersten Nordwesten Spaniens könnten die Temperaturen auf bis zu 37 Grad klettern. Auf der Deutschen liebsten Urlaubsinsel Mallorca werden Temperaturen um 35 Grad erwartet.

Für die betroffenen Landesteile, in denen schätzungsweise rund zehn Millionen Menschen leben, rief Aemet die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange aus - das entspricht einem "erheblichen Gesundheitsrisiko"./ro/DP/stw

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