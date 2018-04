Spanische Großbank BBVA profitiert von wiederstarktem Heimatgeschäft

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA ist besser ins Jahr gestartet als erwartet. Das lag nicht zuletzt an einem Gewinnsprung im Heimatmarkt. Das meiste Geld verdiente BBVA im ersten Quartal allerdings weiter in Mexiko, gefolgt von Spanien, Südamerika, der Türkei und den USA.

Unterm Strich verdiente die Bank 1,34 Milliarden Euro, wie sie am Freitag in Madrid mitteilte. Das war ein Zuwachs um fast 12 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. BBVA sprach vom höchsten Quartalsgewinn der vergangenen drei Jahre. Das Spanien-Geschäft steuerte mit einem Viertel sogar soviel bei wie zuletzt vor sieben Jahren.

Bereits der größere heimische Rivale Santander hatte zu Jahresbeginn deutlich besser abgeschnitten als im vergangenen Jahr. Beide spanische Banken sind stark in Lateinamerika engagiert und können dadurch leichter als andere europäische Banken die Zeit der niedrigen Zinsen im Heimatmarkt überdauern.

Insgesamt sind die Einnahmen von BBVA im Vergleich zum Vorjahr allerdings leicht geschrumpft, was vor allem am Handelsgeschäft lag. Das Gewinnplus gelang durch niedrigere Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie durch Einsparungen etwa beim Personal. BBVA hat 73 Millionen Kunden in mehr als 30 Ländern und beschäftigt knapp 132 000 Mitarbeiter./das/nas/jha/