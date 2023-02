Spanische Großbank Santander verdient 2022 fast zehn Milliarden Euro

MADRID (dpa-AFX) - Die weltweit steigenden Zinsen und der schwache Euro haben der spanischen Bank Santander im vergangenen Jahr Auftrieb verliehen. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Ohne die Umrechnungseffekte infolge des über das Jahr gesehen schwachen Euro hätte das Plus acht Prozent betragen. Das Ergebnis fiel etwas besser aus, als von Bloomberg befragte Experten es erwartet hatten. Der Überschuss im Zinsgeschäft des Geldinstituts, das den Großteil seines Geschäfts außerhalb Spaniens, etwa in Brasilien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten macht, zog um knapp 16 Prozent auf fast 38,62 Milliarden Euro an. Mit diesem Plus konnten die höheren Kosten und die stark gestiegene Risikovorsorge mehr als kompensiert werden./zb/stk

