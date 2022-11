Spanische Liga fordert sofortige Sanktionen gegen Juventus Turin

Nur selten gibt es exklusive Einblicke in die "Königsklasse des Tradings". Wenn Sie also Ihre Strategie des Investierens auf Experten-Level heben möchten, dann sollten Sie im Online-Seminar unbedingt dabei sein! Erhalten Sie spannende Tipps sowohl zur Absicherung Ihres Portfolios als auch zum chancenreichen Investieren.

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas fester -- BlockFi meldet Insolvenz an -- Shell kauft dänischen Biogasproduzenten -- HSBC, Uniper, Airbus, UPS, Intel, ConocoPhilips im Fokus

UnitedHealth erhöht Umsatzprognose. Disneyland in Shanghai muss wegen Corona-Maßnahmen erneut schließen. Nestlé will in den nächsten Jahren weiter wachsen - Trennung von Erdnuss-Allergie-Mittel? November: Deutsche Inflation schwächt sich leicht ab. Daimler Truck startet eigenen Finanzierer auch in Deutschland. Vodafone schließt neue Kooperation für Glasfaser-Ausbau.