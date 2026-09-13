Spanish Broadcasting System A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Spanish Broadcasting System A stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spanish Broadcasting System A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 31,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 34,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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|Rating
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|23.11.05
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|14.07.05
|Update Spanish Broadcasting System Inc.: Neutral
|Banc of America Sec.