DAX24.530 +0,5%Est505.991 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +1,0%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.786 +0,6%Euro1,1760 -0,2%Öl95,10 +1,4%Gold4.789 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield im Fokus
Top News
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform
Warten auf den Durchbruch im Nahost-Konflikt: Diplomatische Signale stützen den DAX Warten auf den Durchbruch im Nahost-Konflikt: Diplomatische Signale stützen den DAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Spannung vor Tesla-Zahlen

Tesla-Aktie vor den Quartalszahlen: Kommt jetzt neue Dynamik in den Börsenkurs?

21.04.26 10:17 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Analysten uneins - Spannung vor Zahlen steigt | finanzen.net

Die Tesla-Aktie hat sich zuletzt erholt, steht aber weiter unter Druck im laufenden Jahr. Mit den anstehenden Quartalszahlen könnte nun neue Dynamik in den Kurs kommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
334,95 EUR 2,65 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie 2026 bisher mit negativer Performance
• Optionen signalisieren mögliche Kursbewegung
• Analysten hinsichtlich Tesla-Aktie uneinig

Tesla-Aktie im Fokus

Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr bisher rund 13 Prozent an Wert verloren und kostete an der US-Techbörse NASDAQ zuletzt noch 392,50 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 20.04.2026). Vorbörslich zeigt sich ein leichter Gewinn von 0,28 Prozent auf 393,61 US-Dollar. Damit konnten die Papiere ihre Verluste zuletzt jedoch wieder etwas eingrenzen. Gegen Anfang des Monats hatte die Tesla-Aktie zeitweise noch bei rund 337 US-Dollar notiert. Vergangene Woche legte die Aktie im Zuge einer breiteren Rally dann jedoch deutlich zu. Investoren begrüßten laut Investopedia Anzeichen für Fortschritte bei den Plänen des Unternehmens für KI-Chips.

Bevorstehende Zahlen könnten für Bewegung sorgen

Im Laufe der Woche könnten Teslas Quartalszahlen für weitere Bewegung bei der Aktie sorgen. Das Unternehmen legt seine Ergebnisse am Mittwoch nach US-Börsenschluss vor.

Wie Investopedia berichtete, deuteten die aktuellen Optionspreise zu Beginn der Woche darauf hin, dass Marktteilnehmer bei der Tesla-Aktie mit deutlichen Schwankungen rechnen. Demnach wird bis zum Ende der Woche eine Bewegung von etwa 6 Prozent nach oben oder unten erwartet. Ausgehend vom Schlusskurs des vergangenen Freitags würde dies einen möglichen Anstieg in Richtung rund 424 US-Dollar oder einen Rückgang auf etwa 378 US-Dollar bedeuten.

Das erwarten die Analysten von den Zahlen

Laut Schätzungen von 30 Analysten dürfte Tesla ein EPS von 0,365 US-Dollar erzielen. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,120 US-Dollar je Aktie vermeldet. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 22,27 Milliarden US-Dollar gegenüber 19,34 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum.

Experten von Morgan Stanley erklärten laut Investopedia kürzlich, dass sie ihren Fokus insbesondere auf mögliche Neuigkeiten zu Teslas Robotaxi-Strategie richten würden. Zudem würden sie es für denkbar halten, dass der Konzern seine Investitionspläne nach oben anpasst, da umfangreiche Ausgaben für neue Produktionskapazitäten anstehen.

Einstufungen und Kursziele

Die Wall-Street-Analysten sind sich hinsichtlich der Tesla-Aktie uneinig. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 30 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Tesla ausgegeben. Von diesen empfehlen 13 die Aktie zum Kauf, während elf ein Hold- und sechs ein Sell-Rating vergeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 403,13 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 2,71 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 392,50 US-Dollar (Stand: 20.04.2026).

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen