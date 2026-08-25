DAX 26.236 -0,1%ESt50 6.461 +0,1%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,22 +0,6%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.657 +0,7%Euro 1,1676 +0,0%Öl 86,4 -2,5%Gold 4.628 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Spannung vor Zahlen

Aktien von Samsung, SK hynix und Co. vor NVIDIA-Bilanz im Aufwind: Das steckt hinter der Chip-Rally in Asien

Aktien von Samsung, SK hynix und Co. vor NVIDIA-Bilanz im Aufwind: Das steckt hinter der Chip-Rally in Asien

Vor den Quartalszahlen von NVIDIA ziehen asiatische Chip-Aktien wie Samsung und SK hynix kräftig an, nachdem der Sektor zuvor stark unter Druck geraten war.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
102.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
183.02 EUR 0.72 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
49.00 EUR 0.32 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Xiaomi
3.13 EUR 0.06 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Asiens Chipwerte erholen sich von der Verkaufswelle der Vorwoche
  • Anleger blicken gespannt auf NVIDIAs Zahlen am Mittwochabend
  • KI-Risiken bleiben
Werbung

Die Samsung-Aktie zieht am heutigen Mittwoch in Seoul zeitweise um 2,43 Prozent auf 263.250 Won an, die SK hynix-Aktie legt im selben Handelsverlauf um 1,85 Prozent auf 1.709.000 Won zu. Damit setzen die beiden südkoreanischen Speicherchip-Schwergewichte den breiten Erholungskurs asiatischer Technologiewerte fort, die sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA deutlich vom Ausverkauf der Vorwoche lösen. Wie investing.com berichtet, positionieren sich Anleger in ganz Asien neu, nachdem der KI-Sektor zuletzt kräftig unter Druck geraten war.

Aktien von Samsung und SK hynix im Aufwind: Ausverkauf der Vorwoche als Hintergrund

Die aktuelle Gegenbewegung folgt auf eine verlustreiche Phase für den gesamten Sektor. Weltweite Chip-Aktien gerieten in der vergangenen Woche stark unter Druck, weil gestiegene Renditen von US-Staatsanleihen hoch bewertete Technologiewerte weniger attraktiv machten und Anleger nach der starken, KI-getriebenen Rally Gewinne mitnahmen. Der Philadelphia Semiconductor Index verzeichnete einen seiner stärksten Rückgänge des Jahres, während die NVIDIA-Aktie ihre längste Verlustserie seit 2022 hinlegte.

Die am Mittwoch fälligen Ergebnisse von NVIDIA gelten deshalb als nächste große Bewährungsprobe dafür, ob der KI-Handel wieder an Fahrt aufnimmt oder ob die Sorge vor überzogenen Bewertungen bestehen bleibt.
Die von Analysten erwarteten Ergebnisse fallen deutlich höher aus als im Vorjahresquartal. Im Schnitt rechnen 42 Experten mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 1,08 US-Dollar je Aktie verdient. Beim Umsatz erwarten 47 Analysten im Durchschnitt einen kräftigen Anstieg um 97,43 Prozent gegenüber den im Vorjahresquartal erzielten 46,74 Milliarden US-Dollar. Für das abgelaufene Quartal wird damit ein durchschnittlicher Umsatz von 92,28 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Werbung

Speicherchip-Aktien profitieren von Aktionärsrenditen

Südkoreanische Speicherchip-Aktien gehören zu den größten Profiteuren der Erholung, nachdem beide Titel während des Ausverkaufs der Vorwoche im Halbleitersektor deutlich nachgegeben hatten. Samsung und SK hynix reagieren besonders sensibel auf den Ausblick von NVIDIA, da beide Unternehmen zu den wichtigsten Zulieferern für Speicher mit hoher Bandbreite zählen, die in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Die jüngste Rally der beiden Werte wird zudem durch Maßnahmen zur Steigerung der Aktionärsrendite gestützt, darunter das Aktienrückkaufprogramm von SK hynix und Samsungs Pläne für eine höhere Ausschüttung.

Aktien von Alibaba, Tencent und Co: Chinesische Technologiewerte legen breit zu

Auch Chinas Technologiewerte gewinnen auf breiter Front. Xiaomi steigt zeitweise um 3,31 Prozent auf 28,68 HKD, Tencent legt um 1,18 Prozent zu auf 447,20 HKD, und Alibaba klettert um 1,58 Prozent auf 116,20 HKD.

Trotz der Erholung bleiben Anleger wachsam gegenüber den Risiken, die den jüngsten Ausverkauf ausgelöst hatten. Höhere langfristige Finanzierungskosten belasten weiterhin die hohen Bewertungen von Wachstumsunternehmen, während politischer Widerstand gegen den raschen Ausbau von KI-Rechenzentren eine zusätzliche Unsicherheit für den Investitionszyklus schafft. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die Veröffentlichung der NVIDIA-Quartalszahlen heute Abend nach US-Börsenschluss, deren Ausblick zeigen dürfte, ob die Erholung in Asien Bestand hat.

Werbung

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.