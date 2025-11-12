DAX24.345 +1,1%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Spannungen mit den USA: Großmanöver in Venezuela

12.11.25 11:02 Uhr

CARACAS/BOGOTÁ (dpa-AFX) - Angesichts der zunehmenden Militärpräsenz der USA in der Karibik hat die Regierung Venezuelas im Rahmen eines Aktionsplans der Streitkräfte nach eigenen Angaben fast 200.000 Einsatzkräfte zu Übungen herangezogen. An dem zweitägigen Manöver beteiligen sich nach Angaben von Verteidigungsminister Vladimir Padrino Soldaten aller Waffengattungen sowie Mitglieder paramilitärischer Milizen. Es gehe darum, die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu verbessern.

Wer­bung

Der Minister kritisierte die US-Präsenz in der Karibik am Dienstag (Ortszeit) als "vulgären Einsatz gegen die Souveränität und den Frieden" nicht nur Venezuelas, sondern der gesamten Region. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "imperialistischen Bedrohung". Zugleich richte sich die Übung gegen Drogenhandel und "terroristische Gruppen", sagte er.

Das Manöver ist Teil des sogenannten "Plan Independencia 200" (Plan Unabhängigkeit 200), den der autoritär regierende Staatschef Nicolás Maduro im September zur Landesverteidigung ausgerufen hatte.

USA schicken größten Flugzeugträger

Das US-Militär stockt derzeit seine Streitmacht in den Gewässern vor Lateinamerika auf. Der größte Flugzeugträger der Welt, die vor einiger Zeit vom Pentagon aus dem Mittelmeerraum abgezogene "USS Gerald R. Ford", hat inzwischen das Einsatzgebiet des US-Südkommandos erreicht, wie die US-Marine am Dienstag mitteilte. Der genaue Standort wurde nicht mitgeteilt.

Wer­bung

Die USA begründen die Militärpräsenz mit dem Kampf gegen transnationale kriminelle Organisationen und den Schutz des Heimatlandes vor Drogen. Jedoch kommt es wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Karibikstaat Venezuela vermehrt zu Spekulationen über den tatsächlichen Grund für die Verlegung des Flugzeugträgers in die Region./jv/DP/mis