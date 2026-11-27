Sparc AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Sparc AI hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,12 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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