Sparc Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sparc Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,76 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Sparc Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,450 INR. Im Vorjahr hatten -1,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sparc Systems mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -92,27 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net