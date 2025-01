Sparer trotz Konjunkturflaute optimistisch fürs eigene Geld

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viele Anleger sind trotz der Wirtschaftskrise optimistisch mit Blick aufs eigene Geld. In einer Umfrage des Fondsanbieters Union Investment rechnen zwar 59 Prozent der Teilnehmer damit, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten verschlechtert. Zugleich erwartet mehr als die Hälfte (53 Prozent), dass die finanzielle Situation des eigenen Haushalts in dem Zeitraum stabil bleibt. Fast ein Drittel (30 Prozent) rechnet sogar mit einer Verbesserung, nur 16 Prozent mit einer Verschlechterung.

Wer­bung Wer­bung

Wirtschaftssorgen lassen viele Anleger kalt

Vor allem jüngere Menschen seien optimistisch für ihre Finanzen, zeigt die Studie, für die im November gut 1.000 Menschen vom Marktforscher Forsa online befragt wurden. Während demnach 41 Prozent der 20- bis 29-Jährigen an eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage glauben, sind es bei den 50- bis 59-Jährigen nur 17 Prozent.

Zweigeteilt sind die Anleger bei der Frage, ob sich die Lage der deutschen Industrie auf ihre persönlichen Finanzen auswirkt: 49 Prozent der Befragten erwarten keine Folgen, 44 Prozent dagegen schon. 2019 waren Anleger pessimistischer: Damals fürchteten 61 Prozent negative Auswirkungen.

Wer­bung Wer­bung

Gerade Jüngere wollen mehr sparen

Der Blick auf die Finanzen spiegelt sich auch beim Sparen wider. Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) will an ihrem Sparverhalten festhalten. Über ein Drittel will "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich" (37 Prozent) mehr sparen. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es demnach sogar 47 Prozent.

"Wer optimistisch auf seine eigenen Finanzen schaut, traut sich offensichtlich zu, mehr für Anschaffungen oder die eigene Altersvorsorge auf die Seite zu legen", sagte Kerstin Knoefel, Leiterin Privatkunden bei Union Investment./als/DP/mis