DAX 25.938 -0,4%ESt50 6.380 -0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,34 -0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.378 -1,4%Euro 1,1625 +0,1%Öl 97,4 +1,2%Gold 4.396 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten höheren Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sparkassen in Hessen und Thüringen sehen sich nach einem soliden ersten Halbjahr auf Kurs zu einer besseren Jahresbilanz. "Bei der Ertragsentwicklung rechnen wir für das Gesamtjahr 2026 mit einem etwas dynamischeren Verlauf als ursprünglich erwartet", erklärte der geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Stefan G. Reuß.

Werbung

"Dank eines starken Zinsüberschusses wird das Betriebsergebnis auf Jahressicht wahrscheinlich über dem Vorjahresniveau liegen", prognostizierte Reuß. Erwartet wird für die 46 Sparkassen in den beiden Bundesländern ein operativer Gewinn von rund 1,8 Milliarden Euro. Das wären gut fünf Prozent mehr als 2025.

Der Zinsüberschuss als wichtigste Ertragssäule der öffentlich-rechtlichen Institute dürfte der Prognose zufolge um 8,2 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro zulegen. Geldhäuser verdienen daran, dass sie für Kredite mehr Geld kassieren, als sie ihrer Kundschaft an Sparzinsen zahlen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Euroraum angehoben, eine weitere Erhöhung wird erwartet. In der Regel steigen in der Folge die Kreditzinsen schneller als die Sparzinsen.

Bitcoin in der Sparkassen-App ab Oktober

Während das Kreditvolumen der Sparkassen im ersten Halbjahr um knapp ein Prozent auf gut 96,7 Milliarden zulegte, verringerten sich die Kundeneinlagen leicht auf 126,7 Milliarden Euro. Der Verband führt das auch auf das wachsende Interesse an Wertpapieren zurück.

Werbung

Seit einigen Wochen ermöglichen die Institute mit "S-Neo" den Handel mit Wertpapieren wie ETFs (börsennotierten Indexfonds) direkt in der Sparkassen-App. "Ab Oktober wird in der App dann auch die Verwahrung und der Handel von Kryptowährungen für Selbstentscheider möglich sein", kündigte Reuß an. Dann haben Kunden über die Sparkassen-App Zugang zu Bitcoin und Ether./ben/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.