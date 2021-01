Sparkassen steigern Kreditvergabe 2020 deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen haben ihre Kreditvergabe 2020 deutlich ausgeweitet. Unternehmen und wirtschaftlich Selbständigen wurden im vergangenen Jahr Kredite in Höhe von 106,4 Milliarden Euro zugesagt, ein Plus von 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitteilte. Das war ein neuer Höchstwert.

"Die Zusagen lagen in allen Quartalen deutlich über dem Vorjahr", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis. "Das zeigt, dass die Sparkassen eng an der Seite ihrer Unternehmenskunden standen und die Mittel von KfW und Landesförderinstituten unverzüglich an ihre Kunden weitergeleitet haben."

Im Geschäft mit Privatkunden legten die Kredite um 10,6 Prozent auf 77,3 Milliarden Euro zu. Der Anstieg sei auf die Entwicklung bei den privaten Wohnungsbaukrediten zurückzuführen, so der Verband. "Entgegen der Befürchtungen zu Beginn der Pandemie hat die Dynamik im privaten Wohnungsbau nicht nachgelassen, auch im vierten Quartal 2020 lagen die Werte über dem Vorjahresquartal", sagte Schleweis.