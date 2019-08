Sparkassen verarschen ihre Kunden!

Es ist durchschaubar und gleichzeitig peinlich – der Sparkassenchef fällt über EZB-Chef Draghi her und watscht ihn ab. Die Antwort für Sparkassen-Präsident Schleweis könnte besser nicht sein als von Gerhard Schick, den wir sehr schätzen und immer als sehr angenehm kennengelernt haben: „Dass ausgerechnet Herr Schleweis aus allen populistischen Rohren schießt, ist doch ein schlechter Witz“, sagt Schick. „Bevor er Herrn Draghi angiftet, sollte Herr Schleweis erst mal im eigenen Haus aufräumen. Die Vorstandsvergütungen der Sparkassen sind teilweise enorm und der beste Beleg, dass bislang nur die Kunden für die Krise zahlen.“ Um es mit unseren Worten zu sagen – bei den Sparkassen werden, wie Finanz-szene ja berichtete, die Vorstände und Ex-Vorstände mit Millionengehältern zugeschüttet während man den Sparer melkt. Wir sagen – verarscht. Lassen Sie sich das nicht bieten und probieren Sie unser Rezept für eine Zielrendite von 5 bis 10 Prozent aus. Wir helfen Ihnen täglich, der Sparkassenfalle zu entkommen. Doch es könnte noch mehr passieren.Deutschland ist ein Trauerspiel für Aktionäre. Der politische Support für eine Aktienkultur – gleich null! Statt dessen fallen Ministern wie Olaf Scholz keine Ideen ein außer einer komplizierten Reduktion des Soli. Gedanken nach vorne – gleich null. Bei Schäuble war es nicht besser. Sein Fetisch – die schwarze Null. Wie wäre es mal mit einem Deutschlandfonds? Wenn der Staat sich zu null und negativ verschulden kann?

Einen Fonds, in den man aus dem DAX 100 reichlich beste Ware einkaufen könnte, gerade jetzt. Statt dessen jammert man irgendwann, wenn zu viele Ausländer in deutschen Firmen per Aktienpaketen agieren und regieren. Verdammt, warum wachen Verantwortliche nicht endlich auf? Es gibt deutsche Qualität zum Ramschpreis gegenwärtig. Und die Sparer? Sie parken ihr Geld weiter auf dem Girokonto und verbrennen! jedes Jahr Geld um Geld. Es gibt aber Alternativen – denken Sie mal hierüber nach:

Denn die Redaktion der Welt hat recht - bald kommen Strafzinsen für Sparer. Im Münchener Merkur warnte der Sparkassenchef – Strafzinsen werden kommen. Man präpariert also so langsam den Kunden. Wir taxieren den jährlichen Verlust auf einem Konto bei Sparkasse oder Volksbank momentan auf rund 2% – Gebühren und Inflation berücksichtigt. Bei Strafzinsen sollte das ganze auf rund 3% steigen.

