Sparkurs bei Ford in Köln - Betriebsrat lädt zu Betriebsversammlungen

KÖLN (dpa-AFX) - Die vor drei Wochen bekanntgewordenen Sparpläne des US-Autobauers Ford (Ford Motor) an seinem traditionsreichen Kölner Standort könnten sich am Dienstag konkretisieren. Nach Gesprächen mit dem Management hat der Betriebsrat die Belegschaft zu Betriebsversammlungen geladen, um über den Stand der Dinge zu informieren. Vertreter der Chefetage sollen dabei Rede und Antwort stehen.

Der Betriebsrat hatte am 23. Januar bekannt gegeben, dass die Firma die Kürzung von bis zu 3200 Stellen in der Domstadt erwäge, große Teile der Entwicklungsabteilung wären betroffen. Insgesamt hat Ford in Köln derzeit noch rund 14 000 Beschäftigte./wdw/DP/jha