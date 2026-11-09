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Boeing-Aktie leichter: Verkehrsflugzeugsparte streicht 5 Prozent der Stellen

Boeing-Aktie leichter: Verkehrsflugzeugsparte streicht 5 Prozent der Stellen

Der Flugzeughersteller Boeing will angesichts von Problemen beim weiteren Produktionsausbau rund 5 Prozent der Stellen in seiner Verkehrsflugzeugsparte BCA streichen.

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Boeing Co.
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"Die Anpassung unserer Produktionspläne und die Reduzierung der Flugzeugproduktion führen dazu, dass wir überbesetzt sind", schrieb die Chefin von Boeing Commercial Airplanes (BCA), Stephanie Pope, am Montag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Das Tempo der Produktionssteigerungen müsse justiert werden, "um unseren Werken und Partnern in der Lieferkette zusätzliche Zeit zu geben, um Stabilität zu erreichen."

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Die Bekanntgabe des Stellenabbaus erfolgt nur zwei Wochen nach der Verschiebung eines Produktionsausbaus für die 737 Max. Zudem hatte sich die Unternehmensführung mit Blick auf das Auslieferungsziel 2026 für den Großraumjet 787 eher vorsichtig gezeigt und auf das untere Ende der Zielspanne verwiesen.

Der nun angekündigte Stellenabbau passe denn auch zu den Äußerungen des Managements zu den Produktionszahlen während der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen vor 2 Wochen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Durch den Schritt könnte Boeing rund 250 Millionen Dollar einsparen, wenn man von rund 51.000 Beschäftigten im Verkehrsflugzeuggeschäft ausgehe.

Die an der NYSE gelistete Boeing-Aktie verliert zeitweise 0,58 Prozent auf 172,39 US-Dollar.

/mis/bek

ARLINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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05.11.26 Boeing Outperform Bernstein Research
04.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.

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