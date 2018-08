OSRAM-Aktie gewinnt: OSRAM büßt bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich Gewinn ein

Das operative Ergebnis ging um knapp ein Viertel, der Überschuss sogar um knapp die Hälfte zurück. Den Umsatz konnte der Lichtkonzern auch auf vergleichbarer Basis nur stabil halten, nominal - also einschließlich Wechselkurseffekten - ging er um 3,7 Prozent auf 1 Milliarde Euro zurück.

OSRAM reagiert mit Sparmaßnahmen auf die Situation. Bis 2020 sollen die Kosten in der Verwaltung, im Einkauf, in der Forschung und Entwicklung sowie in der Werkslandschaft um 130 bis 140 Millionen Euro gesenkt werden, heißt es in der Mitteilung. Die bisher schon geplanten Einsparungen können umgesetzt werden. Der Interessensausgleich mit den Arbeitnehmern ist abgeschlossen.

Im dritten Quartal belasteten der Hochlauf der Produktion im neuen malaysischen LED-Werk Kulim sowie gestiegene Aufwendungen das Ergebnis. Die negativen Wechselkurseffekte eingerechnet bezifferte OSRAM die Belastungen auf insgesamt mehr als 40 Millionen Euro im Quartal. Entsprechend ging das bereinigte EBITDA von 174 auf 133 Millionen Euro zurück, die entsprechende Marge fiel um 3,3 Punkte auf 13,1 Prozent. Unter dem Strich blieben 33 Millionen Euro Gewinn - 31 Millionen weniger als vor Jahresfrist.

Die schwachen Zahlen kommen nicht unerwartet: OSRAM hat im laufenden Geschäftsjahr bereits zwei Mal seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten geschraubt - von anfänglich bis zu 7,5 Prozent Wachstum könnten im schlechtesten Fall nur 1 Prozent bleiben, warnte der Konzern zuletzt Ende Juni und begründete dies unter anderem mit verschobenen Aufträgen aus der Autoindustrie und der Smartphonebranche. Auch den Gewinn sieht OSRAM deutlich unter Vorjahr. Diese Prognose wurde jetzt bekräftigt.

Für ein Problem hat der Vorstand pünktlich zur Zwischenbilanz eine Lösung gefunden. Die Sparte Lighting Solutions mit weltweit 1.600 Mitarbeitern soll verkauft werden, wie OSRAM bereits am Dienstag mitteilte. In dem Geschäftsbereich werden Industrie- und Büroleuchten sowie Straßen- und Stadionbeleuchtung hergestellt.

OSRAM hat sich bereits vor längerer Zeit von seinem Brot- und Buttergeschäft mit Leuchtmitteln für den Haushaltsgebrauch getrennt. Zur zukünftigen Strategie will sich OSRAM auf einem Kapitalmarkttag im November äußern.

OSRAM-Titel legen im frühen Handel dennoch über drei Prozent auf 39,34 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Osram