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Sparmaßnahmen

Job-Hammer bei DEUTZ: Motorenbauer will offenbar Hunderte Stellen abbauen - was das für die Aktie bedeutet

Job-Hammer bei DEUTZ: Motorenbauer will offenbar Hunderte Stellen abbauen - was das für die Aktie bedeutet

Der Motorenbauer DEUTZ will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.

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Aktien
DEUTZ AG
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Etwa 100 der laut Insidern angepeilten insgesamt 400 Stellen seien schon im Abbau oder bereits abgebaut worden, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstagabend. Ein weiterer möglicher Wegfall von 300 Arbeitsplätzen sei am Dienstag intern abgestimmt worden. Besonders betroffen ist dem Bericht zufolge das Geschäft mit kleinen Motoren. Der Konzern habe sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern wollen. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt der MDAX-Konzern DEUTZ weltweit rund 6.000 Mitarbeiter.

/he/edh

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: DEUTZ AG

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27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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