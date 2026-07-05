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Sparmaßnahmen

Porsche-Aktie im Plus: Tausende weitere Stellenstreichungen stehen Berichten zufolge bevor

Porsche-Aktie im Plus: Tausende weitere Stellenstreichungen stehen Berichten zufolge bevor

Dem angekündigten weiteren Stellenabbau beim Sportwagenhersteller Porsche könnten nach Informationen des "Handelsblatts" bis zu 4.000 weitere Jobs zum Opfer fallen.

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Besonders betroffen sind dem Bericht zufolge Mitarbeiter in den Bereichen Management und Verwaltung. Am Entwicklungsstandort Weissach sollen rund 30 Prozent der Kapazitäten auf den Prüfstand.

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Ein Porsche-Sprecher wollte die konkrete Zahl der Stellen auf dpa-Anfrage nicht bestätigen, verwies aber auf ein umfassendes Zukunftspaket, das derzeit in Arbeit sei, um das Unternehmen zu verschlanken. Das Paket solle bis Ende Juli vorgestellt werden.

Derzeit verhandeln Management und Arbeitnehmervertreter über ein weiteres Sparpaket. Porsche-Chef Michael Leiters hatte bereits im März einen umfassenden weiteren Stellenabbau angekündigt - zusätzlich zu einem ersten Paket. Denn bis 2029 sollen in der Region Stuttgart bereits rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen.

Auch die Verträge von etwa 2.000 befristeten Angestellten sind ausgelaufen. Zudem hatte Porsche im Mai angekündigt, drei Tochterfirmen zu schließen - was weitere 500 Beschäftigte betrifft.

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Via XETRA gewinnt die Porsche-Aktie zeitweise 2,26 Prozent auf 47,01 Euro.

/mxx/DP/zb

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com, Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

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29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research