DAX 26.912 +0,9%ESt50 6.411 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,69 -1,1%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.170 -0,7%Euro 1,1096 +0,1%Öl 92,9 +0,1%Gold 3.925 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Sparpläne

VW-Aktie höher: Produktionsstart für den ID.Tiguan in Emden

VW-Aktie höher: Produktionsstart für den ID.Tiguan in Emden

Inmitten der Diskussion um die Sparpläne bei Volkswagen beginnt der Autokonzern in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Fertigung des ID.Tiguan.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.40 EUR -0.28 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

Zum Start der Serienproduktion des neuen E-Modells an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) werden unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), VW-Markenchef Thomas Schäfer und Vize-Konzernbetriebsratschef Jürgen Mahnkopf in Ostfriesland erwartet.

Werbung

Der Tiguan ist nach VW-Angaben aktuell das weltweit meistverkaufte Modell der Marke und des gesamten Konzerns. Die elektrische Variante soll Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ablösen und den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Der Vorverkauf für das Modell hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern bereits begonnen.

Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit großer Verunsicherung. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Es zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hieß es. Seitdem kämpfen die Beschäftigten für ihren Standort.

Die VW-Aktie steigt via XETRA zeitweise 0,49 Prozent auf 69,70 Euro.

/len/DP/jha

EMDEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, pokchu / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.