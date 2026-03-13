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DocMorris-Aktie fester: Verluste steigen - Standortschließung und neue Ziele

19.03.26 11:39 Uhr
DocMorris-Aktie fester: Höherer Verlust - Standort in Ludwigshafen wird geschlossen | finanzen.net

Die Versandapotheke DocMorris hat auch im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben.

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DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Die Versandapotheke DocMorris hat auch im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern, soll nun der Logistikstandort in Ludwigshafen geschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach einem "plangemäßen" Jahresauftakt bekräftigte das Management zugleich sein Ziel, im Verlauf von 2026 operativ die Gewinnschwelle zu erreichen. Im Gesamtjahr wird aber noch ein Verlust erwartet, zugleich wurden die Mittelfristziele leicht gesenkt.

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Im vergangenen Jahr hatte der Konkurrent von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zwar bei steigenden Erlösen den operativen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) leicht auf 48,2 Millionen Franken (ca. 53,1 Mio Euro) reduzieren können. Zugleich weitete sich aber unter dem Strich der Fehlbetrag von zuvor 97 auf gut 134 Millionen Franken aus. Der Umsatz kletterte, wie bereits seit Januar bekannt, um gut 9 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken.

Für 2026 stellt DocMorris ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll auf minus 10 bis minus 25 Millionen Franken sinken. Die Schließung in Ludwigshafen soll dann nach Unternehmensangaben ab dem Jahr 2027 das operative Ergebnis nachhaltig um mehr als 1,8 Millionen Franken aufbessern. Zugleich will die Versandapotheke im Verlauf des kommenden Jahres einen positiven freien Barmittelfluss erreichen.

Im Gegenzug dürften für die Schließung 2026 rund 2,7 bis 3,6 Millionen Franken als einmalige Kosten anfallen. Die Aktivitäten am deutschen Standort sollen in die Anlage im niederländischen Heerlen integriert werden. Die rund 100 betroffenen Mitarbeitenden erhalten individuelle Abfindungsangebote.

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Derweil korrigierte das Management um Chef Walter Hess die Mittelfristziele nach unten. Die Gruppe erwartet nun eine jährliche Wachstumsrate von rund 15 Prozent, statt der zuvor angepeilten 20 Prozent. Gleichzeitig wird das geplante Investitionsniveau reduziert. Unverändert bleibt das mittelfristige Ziel einer operativen Marge von rund 8 Prozent.

Ferner verkündete DocMorris eine Partnerschaft mit Alphabet C. Das Unternehmen wolle die KI-Technologie und die sichere Cloud-Infrastruktur von Google nutzen, um seine digitale Gesundheitsplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, hieß es.

An der SIX gewinnt die DocMorris-Aktie zeitweise 3,06 Prozent auf 4,24 Schweizer Franken.

/jl/an/to/AWP/tav/nas

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