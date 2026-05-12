Sparprogramm greift

Der IT-Dienstleister CANCOM hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Erlöse operativ deutlich mehr verdient.

Grund dafür seien unter anderem steigende Margen und Einsparungen. Der Gewinn vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Experten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging dagegen überraschend leicht auf 407 Millionen Euro zurück. CANCOM SE bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

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