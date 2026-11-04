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Heidelberg Materials-Aktie verliert dennoch: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen

Heidelberg Materials-Aktie verliert dennoch: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen

Heidelberg Materials hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal mehr operativen Gewinn eingefahren. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest.

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Heidelberg Materials
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In den Monaten Juli bis September verbuchte Heidelberg Materials einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 1,28 Milliarden Euro - rund 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und damit auch mehr als von Analysten im Konsens mit 1,24 Milliarden Euro erwartet.

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Der Umsatz legte um gut 600 Millionen auf 6,41 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Dazu trugen auch Portfolioveränderungen bei etwa, vor allem die Erstkonsolidierung des türkischen Unternehmens Akcansa, an dem die Heidelberger seit der Jahresmitte die Mehrheit halten.

Zur Ergebnisentwicklung trug das laufende Sparprogramm Transformation Accelerator bei, die bis zum Jahresende angepeilten 500 Millionen Euro Einsparungen werden übertroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Programm werde zwei weitere Jahre fortgeführt, hieß es weiter. Ziel seien zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro, die in etwa zu gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 realisiert werden sollten. Vor allem strukturelle Veränderungen, insbesondere in Europa, stünden dabei im Zentrum.

Für 2026 bestätigte Heidelberg Materials das Ziel eines Gewinns aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro. Ende Juli hatten die Heidelberger die Prognose am oberen Ende um 100 Millionen Euro gekappt.

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Im vorbörslichen Tradegate-Handel geht es für die Papiere von Heidelberg Materials zeitwiese um 0,79 Prozent abwärts zu ihrem gestrigen XETRA-Schlusskurs.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com, metamorworks / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

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