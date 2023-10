LANXESS-Aktie in Rot: LANXESS verkündet Stellenabbau

Sparprogramm

LANXESS wird im Zuge seines im Sommer angekündigten Sparprogramms weltweit 870 Stellen abbauen.

In Deutschland seien 460 Stellen betroffen, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des Kölner Stadtanzeigers. Vornehmlich betroffen seien Arbeitsplätze in der Verwaltung an den Standorten Köln, Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Mannheim. Umsetzen will LANXESS den Abbau mit Hilfe von Aufhebungsverträgen und natürlicher Fluktuation. Weltweit beschäftigt der Spezialchemiekonzern derzeit 13.000 Mitarbeiter, rund die Hälfte davon in Deutschland.

Im August hatte Vorstandschef Matthias Zachert nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal bereits ein Sparprogramm angekündigt, mit dem in diesem Jahr einmalig rund 100 Millionen Euro bei den Kosten und durch verringerte Investitionen sowie bis 2025 strukturell rund 150 Millionen jährlich eingespart werden sollen. Letztere sollten durch einen "sozialverträglichen" Stellenabbau erreicht werden. Den Umfang der Streichungen hatte Zachert seinerzeit noch nicht beziffert.

Die LANXESS-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,55 Prozent auf 20,93 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)