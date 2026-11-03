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Sparprogramm sorgt für Gewinnwarnung bei BMW

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BMW AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Autobauer erwartet, im Kerngeschäft weniger zu verdienen als bisher erwartet. Ursache sind unter anderem die Kosten für den Stellenabbau. Die operative Marge (Ebit) im Automobilgeschäft wird nun zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent erwartet. Bisher lag die Prognose bei 1 bis 3 Prozent.

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Anleger zeigten sich enttäuscht. Die BMW-Aktie gab im nachbörslichen Handel am Dienstag in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach.

BMW hatte im Sommer angekündigt, Tausende Jobs in Deutschland abzubauen. Ein Anfang Oktober gestartetes Abfindungsprogramm war überraschend erfolgreich, sodass der Autobauer es bereits nach weniger als drei Wochen wieder schloss. Viele Ausstiege - und damit ihre Kosten - dürften nun schon im laufenden vierten Quartal zum Tragen kommen. Früheren Aussagen zufolge hatte BMW mit Gesamtkosten von rund einer Milliarde Euro für das Jobabbauprogramm gerechnet.

Details wird der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal am Mittwochmorgen bekanntgeben./ruc/DP/he

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Datum Rating Analyst
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

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