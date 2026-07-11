Sparrowhawk Opportunity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Sparrowhawk Opportunity lud am 09.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sparrowhawk Opportunity -0,050 CAD je Aktie generiert.

Sparrowhawk Opportunity hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net