Sparta Commercial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

23.09.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sparta Commercial Services ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Sparta Commercial Services hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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