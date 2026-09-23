Sparta Commercial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sparta Commercial Services hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sparta Commercial Services ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net
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