Spartan Delta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Spartan Delta hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Spartan Delta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118,62 Prozent auf 129,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net